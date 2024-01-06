2024-01-06 16:41:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت أمانة بغداد، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، تفاصيل افتتاح مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة، فيما أشارت إلى أن الحزمة الأولى ستُنجز نهاية العام 2024.

وقال مدير عام العلاقات والاعلام بأمانة بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك زيادة في ديمومة العمل وسرعة الإنجاز، إذ بدأ الإنجاز الأول في جسر المشاة الرابط بين منطقتي الكريعات والكاظمية".

وأضاف، أن "أول جسر سيُفتتح في العام 2024، هو جسر كلية الفنون الجميلة في 30 كانون الثاني الجاري، بمواصفات جيدة وناجحة".

وأشار الربيعي إلى، أن "شهر نيسان المقبل سيشهد افتتاح جسرين أو ثلاثة جسور، وبعدها بشهرين كذلك"، مؤكدا أن "الحزمة الأولى ستكتمل نهاية العام 2024".

وكانت وزارة الإعمار والاسكان قد أكد أمس الجمعة، أن مشاريع فك الاختناقات المرورية ستدخل الخدمة ابتداءً من منتصف 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "2024 سيكون عام الانجازات بعدما كان 2023 عام الخدمات"، مبيناً أن "هناك 14 مشروعا يجري العمل فيها لفك الاختناقات المرورية، ورئيس الوزراء كان حاضرا في إطلاقها جميعاً".

وتابع، أن "مشاريع فك الاختناقات ستدخل الخدمة اعتبارا من منتصف 2024"، لافتاً إلى أن "نسبة انجاز تقاطع الفنون الجميلة وصلت الى 90 بالمئة".

واضاف، أن "هناك مشروعا جديدا من مشاريع فك الاختناقات سيطلق العمل بها الاسبوع المقبل، وستكون هناك حزمة ثالثة من مشاريع فك الاختناقات المرورية".





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