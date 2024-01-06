الرصد الزلزالي: تسجيل (7) هزات أرضية داخل العراق الشهر الماضي

2024-01-06 16:52:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قسم الرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن تسجيل 7 هزات أرضية بالعراق في شهر كانون الأول الماضي.وقالت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أصدرت النشرة الزلزالية في العراق والمناطق المجاورة لشهر كانون الأول للعام 2023، وكان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة لهذا الشهر (20) هزة أرضية، منها (7) هزات داخل العراق و(5) هزات أرضية داخل إيران، و(8) هزات أرضية في تركيا"، مبينة، أن قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين ( 2.1-4.3 ) درجة على مقياس ريختر، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (6-25) كم".وتابعت، "تركز النشاط بشكل واضح داخل العراق، في كل من محافظة نينوى (قضاء الشيخان)، إذ سجلت هزتان أرضيتان و هزتان في دهوك (العمادية) و هزة واحدة في كل من محافظات السليمانية (قضاء جمجمال) وديالى (قضاء بلدروز) وميسان (قضاء علي الغربي)، بينما سجلت خمس هزات أرضية داخل إيران، وبالقرب من حدودنا معها في محافظتي إيلام وكرمنشاه، وفي تركيا تم تسجيل ثمان هزات أرضية بالقرب من حدودنا معها".وأشارت، إلى أن "المناطق الغربية والجنوب غربية من العراق خلت من أي نشاط زلزالي، وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها، في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري، وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".