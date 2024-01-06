2024-01-06 16:54:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طرأ انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153250 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ايضا حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار سجلت انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152700 دينار مقابل 100 دولار