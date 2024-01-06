وفد كردستان يصل بغداد وبجعبته 3 ملفات

2024-01-06 17:14:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، بوصول وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد.

واوضح المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "الوفد يتألف كذلك من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، د. أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبدالحكيم خسرو، والمستشارين في مجلس وزراء الإقليم، خالد هادي جاوشلي، ود. محمد شاكر، وعدد من المستشارين والمدراء العامين في وزارة الثروات الطبيعية".

وأضاف، أن "الوفد سيبحث ملف الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي فضلاً عن استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج".