العمل: 61 ألف مستفيد من صندوق دعم المشاريع الصغيرة

2024-01-06 17:22:00 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن رأسمال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكدة أن أعداد المستفيدين وصلت إلى 61 ألفاً، وفيما أكدت زيادة حجمه، أوضحت آلية منح قروض.وقال مدير صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في الوزارة حسين عبد الجليل حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإقراض تأسس منذ عام 2012 حسب القانون رقم عشرة لسنة 2013"، مبينا، أن "الصندوق يهدف لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل برأسمال بلغ 267 مليار دينار".وأضاف، أن "عدد المتقدمين المشمولين بالقروض منذ تأسيس الصندوق بلغ لحد الآن بحدود 61 ألف مقترض"، مشيرا، إلى أنه "تم حاليا تعديل قانون الإقراض ورأس المال ومبالغ القروض".وذكر، أن "مبلغ القرض كان سابقا بحدود 8 ملايين دينار لكل الفئات بصرف النظر عن طبيعة المشروع"، لافتا، إﻟﻰ أنه "تم تعزيز رأس مال الصندوق ليصبح ترليونا و400 مليار دينار للخطة السنوية لمدة ثلاث سنوات".وبين، أن "الصندوق يستهدف غير المستفيدين من الإعانة الاجتماعية استنادا لقرار مجلس إدارة الصندوق، إلا أن القانون قرر تخصيص 25 بالمئة من كل وجبة قروض لفئة مستفيدي شبكة الحماية، حيث تم إطلاق وجبة خلال عام 2023 بعدد يصل إلى 2800 اسم خلال نهاية شهر تشرين الثاني"، موضحا، أن "المواطنين بدأوا حاليا بالمراجعة".وتابع، أن "المتابعة للمشاريع سابقا كانت ضعيفة بسبب محدودية المبالغ وقيمة الـ8 ملايين دينار والتي لا تغطي جميع أنواع المشاريع، إلا أنه في الوقت الحاضر فأن القرض يمنح بدفعتين ويتم تأهيل المتقدم للقرض بدورة تدريبية في ريادة الأعمال وابتكار الأعمال وكيفية إدارة المشروع، حيث يتخرج من الدورة بعد ذلك ويمنح القرض على شكل دفعتين بشرط أن لا تتجاوز الدفعة الأولى 40 بالمئة من قيمة القرض، وبعد الزيارات الميدانية يتم منح الدفعة الثانية".وبين، أنه "تم فتح واجهة تقديم إلكتروني عبر منصة مهن، يقدم من خلالها المواطن الحاصل على بطاقة استشارية بمعنى مسجل في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل، ويراجع في اليوم الثاني للتسجيل على القرض، كما يراجع باليوم الثالث قسم القروض في بغداد أو فروعه بالمحافظات لغرض الاستقبال والترويج".وأشار، إلى أن "القرض متاح من خلال منصة مهن والتقديم المباشر والمراجعة باليوم التالي بشرط أن يكون المستفيد مقبلا على مشروع جيد ومقبول"، لافتا، إلى أن "منح القرض يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة مشروع ولديه القابلية على إدارته، أما إذا كان لا يمتلك ذلك فأن هناك مراكز للتدريب المهني متوفرة في بغداد والمحافظات، حيث إن بالإمكان تدريبه وتأهيله في أي مجال يرغب فيه".ولفت، إلى أن "فرز الأسماء يتم بموجب خوارزمية الفرز الإلكتروني والتي تعتمد على التحصيل الدراسي وفترة تسجيله بالقاعدة، فضلا عن منح نقاط مفاضلة لذوي الإعاقة وكذلك النساء بواقع 10 نقاط ضمن الخوارزمية".