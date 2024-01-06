2024-01-06 17:22:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد اتحاد رجال كوردستان، اليوم السبت، تعرض أكثر من 600 رجل للعنف الأسري خلال العام الماضي 2023، لافتا الى مقتل ثمانية آخرين بسبب مشكلات عائلية.

وقال رئيس اتحاد رجال كوردستان، برهان علي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه “في عام 2023، تم تسجيل 619 حالة عنف ضد الرجال في جميع فروع اتحاد رجال كوردستان"، لافتا الى "تسجيل انتحار 67 رجلاً، فيما قتل ثمانية آخرين على يد زوجاتهم وبمساعدة آخرين".

وأضاف علي انه "للأسف تم طرد 49 رجلاً مسناً من منازلهم، وتم تسجيل 51 حالة خيانة زوجية، و9 حالات الاستيلاء على الرواتب، و216 حالة إخفاء أطفال عن الآباء، و11 حالة مصادرة أموال وممتلكات".

وكشف أن "إحدى الحالات الجديدة التي اشتكى منها الرجال في السنوات الأخيرة هي قيام النساء بمنع الحمل من دون موافقة أزواجهن".