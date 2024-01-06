2024-01-06 17:28:00 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، إلى التعاون لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء المرأة في المؤسسات الحكومية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد التقت بعد حضورها الاستعراض العسكري لقوات الجيش الباسل بمناسبة الذكرى 103 لتأسيسه بوزيرة الاتصالات و وزيرة الهجرة والمهجرين ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة في مكتب وزيرة المالية للتهيئة لمناقشة فقرات الأمر الديواني أعلاه للتهيؤ للاجتماع التحضيري الأول للمجلس الأعلى للمرأة والذي من المزمع انعقاده خلال الأيام العشرة المقبلة وبدعوة كل أعضاء المجلس".وأضافت، أن "المجلس يهدف و‏يسعى إلى ترسيخ الاعتراف والإقرار بالقيمة الجوهرية لحقوق المرأة كما يكفل لها الدستور وعلى تفعيل وضمان إتاحة واحترام وحماية هذه الحقوق على أرض الواقع ومن مهام هذا المجلس النهوض بحقوق المرأة وتمكينها من خلال المبادرات الإستراتيجية والدعوة إلى السياسات والجهود التعاونية مع مختلف أصحاب المصلحة وضمان تكافؤ الفرص والقضاء على التميز على أساس الجنس وتعزيز التنمية الشاملة".‏ودعت الوزيرة، بحسب البيان، إلى "التعاون لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء المرأة في المؤسسات الحكومية".