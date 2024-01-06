رئاسة البرلمان: سيتم تحديد موعد انعقاد الجلسة الاعتيادية بعد انتهاء العطلة التشريعية

2024-01-06 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد الجلسة الاعتيادية بعد انتهاء العطلة التشريعية.وذكرت الرئاسة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، وبدء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، يوم 9 كانون الثاني 2024، ندعو النواب واللجان والكتل النيابية، إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية".وأضاف البيان، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة؛ لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب".