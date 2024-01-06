2024-01-06 17:58:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق امام نظيره الكوري بنتيجة بنتيجة 1-0 ، في اخر مباراة تجريبية لمنتخب العراق قبل الدخول في منافسات بطولة آسيا المقررة انطلاقها في قطر يوم 12 من الشهر الحالي.

وجرت المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد، على ملعب جامعة نيويورك في السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

انتهى الشوط الاول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل للمنتخب العراقي، جاء هدف كوريا عن طريق لي جاي سونك في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها وسط سيطرة تامة للمنتخب الكوري الذي سيّر المباراة بشوطيها حسب ما أراد.

وسيغادر المنتخب العراقي الإمارات إلى الدوحة في 11 من الشهر الحالي للمشاركة في كأس آسيا 2024.

يذكر أن منتخبنا الوطني يلعب في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اندونيسيا واليابان وفيتنام.