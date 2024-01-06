رئاسة النواب تتفق على موعد بدء الفصل التشريعي وتدعو الكتل واللجان النيابية لاستئناف أعمالها

2024-01-06 18:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، الاتفاق على موعد بدء الفصل التشريعي، فيما دعت الكتل واللجان النيابية لاستئناف أعمالها.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مهما لبحث الأوضاع السياسية وعددٍ من المواضيع التي تخص عمل المجلس"، لافتا، إلى أن "الرئاسة اتفقت على تحديد يوم ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ موعداً لبدء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، ودعت الكتل واللجان النيابية إلى استئناف أعمالها التشريعية والرقابية، فيما أعلنت أنها ستحدد موعد الجلسة الاعتيادية المقبلة لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية، فضلاً عن تحديد جلسة لانتخاب الرئيس".وأكد المندلاوي- بحسب البيان- إن "هناك إجماعا نيابيا على ضرورة الإسراع بإقرار القوانين المهمة كافة وهذا يستدعي من اللجان النيابية تكثيف اجتماعاتها لمناقشة جميع مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات المحالة للمجلس بهدف إنضاجها وعرضها للتصويت، مشددا على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تصب في خدمة المواطن والمشاريع التي تحقق تنمية اقتصادية حقيقية للبلد".