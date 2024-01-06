المنتخب الوطني يخسر وديا أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد

2024-01-06 18:22:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر المنتخب الوطني، اليوم السبت، أمام نظيره الكوري بنتيجة 1-0.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المباراة هي آخر مباراة تجريبية لمنتخبنا الوطني قبل الدخول في منافسات بطولة آسيا، المقررة في قطر يوم 12 من الشهر الحالي".وأضاف، أن "المباراة جرت على ملعب جامعة نيويورك، في السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي"، مبينا، أن "هدف المباراة جاء عن طريق اللاعب لي جاي سونك في الدقيقة 40".يذكر أن منتخبنا الوطني سيلعب في المجموعة الرابعة في بطولة آسيا إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام".