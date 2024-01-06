2024-01-06 18:34:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، علي الزبيدي، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن تجميد الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن الاتفاق على رئيس البرلمان الجديد.

وقال الزبيدي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات والمفاوضات ما بين الكتل والأحزاب كافة بخصوص ملف اختيار رئيس البرلمان الجديد مجمدة ولا تطور وتقدم بهذا الشأن".

وبين، ان "الحوارات والمفاوضات تجمدت بسبب انتخابات مجالس المحافظات والأحداث والتطورات الامنية التي تشهدها الساحة العراقية، وريما تعاد هذه الحوارات مجددا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، حتى تكون ضمن مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية".

يشار الى ان الخلافات بين القوى السياسية تستمر حول تسمية رئيس مجلس النواب الجديد، خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته بتهمة التزوير، فيما تؤكد أطراف سياسية مختلفة عدم وجود حلول قريبة لهذه الأزمة.

وفشل البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية مرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، لمقاطعة أطراف سياسية مختلفة الجلسات، لعدم تمرير أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين الأطراف السياسية.

وكانت مقررة مجلس النواب بيداء خضر، أعلنت في وقت سابق، إن "جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد مطلع عام 2024، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي أكد ضرورة عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس المجلس (هذا الشهر)، لكن لم يتم تحديد يوم معين للجلسة".