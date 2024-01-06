"ثور هائج" يثير الرعب بين اهالي ميسان ويخلف إصابات (فيديو)

2024-01-06 18:36:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة ميسان، يوم السبت، بأن ثوراً هائجاً تسبب بحالة من الذعر بين صفوف المواطنين وسط مركز المحافظة.

وذكر الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "ثوراً هائجاً فرَّ من مالكه في السوق الكبير وسط مدينة ميسان مركز المحافظة، حيث تمكن من اصابة 2 اثنين بجروح بليغة احدهما امرأة حامل".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية تمكنت من إدخاله في أحد الازقة وسط السوق ومحاصرته، لكنها تواجه صعوبة بسبب كثافة المواطنين، فيما يسعى مالكه للسيطرة عليه".