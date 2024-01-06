الجهد الخدمي يتابع عمل المشاريع الجديدة في نينوى

2024-01-06 18:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقد فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة نينوى، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع الدوائر الخدمية لمتابعة المشاريع الجديدة والتي قيد الإنجاز.وقال بيان للجهد الخدمي والهندسي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق الجهد الخدمي والهندسي برئاسة جابر الحساني والوفد المرافق له، زار محافظة نينوى والتقى محافظها عبد القادر الدخيل"، متمنين له "كل التوفيق في منصبه لإدارة المحافظة".وأضاف البيان، أنه "تم عقد اجتماع موسع مع الدوائر الخدمية؛ من أجل تضافر الجهود لبناء المحافظة، والعمل بها ضمن توجيهات رئيس الوزراء".وقال الحساني خلال الاجتماع: "أملنا بالمجلس والمحافظ في إسناد عمل فريق الجهد الخدمي والهندسي، لإنجاز المشاريع العمرانية في المحافظة".من جانبه، "قدم محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، شكره لعمل الحكومة المركزية وفريق الجهد الخدمي والهندسي، في تقديم الخدمات للمحافظة، التي عانت الكثير من الويلات".