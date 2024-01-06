2024-01-06 18:56:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم السبت، عن وجود شبه اتفاق ما بين الأطراف السياسية على طريق اختيار رئيس مجلس النواب الجديد.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "حوارات جرت خلال الساعات الماضية ما بين أطراف سياسية مختلفة وتم خلالها الاتفاق على حصر الترشيح فقط بثلاثة شخصيات وهي كل من (سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم)".

وأضافت أن "هناك شبه اتفاق حصل على طريق اختيار احد هذه الشخصيات لرئاسة البرلمان من خلال أن يتنازل المرشح في الجولة الثانية، لمن يحصل منهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وهنا سيبقى الحسم بيد النواب وتوجيهات زعماء الكتل السياسية إليهم".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).