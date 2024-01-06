الزراعة تعلن انخفاض معدل التجاوزات على الأراضي

2024-01-06 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تنفيذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين الجدد على الأراضي بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء في 7 تشرين الأول الماضي بتمليك الأراضي الزراعية ومنع إنشاء أخرى جديدة.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية في مناطق العشوائيات من التي أنشئت سابقاً شدد على حصر جميع العشوائيات الموجودة في البلاد، والحد من إنشاء تجاوزات جديدة".وأضاف، أن "القرار تضمن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين الجدد بعد نفاذ هذا القرار الذي أسهم في تقليل التجاوزات بنسبة كبيرة".وتابع، أن" الوزارة ومديريات الزراعة والجهات الأمنية مستمرة في متابعة أي تجاوزات جديدة على الأراضي الزراعية، ومنع إنشائها والعمل على زيادة المساحات الخضراء في المدن كمتنفس للمواطنين، والحفاظ على الرقعة الزراعية خاصة وأن العراق يعاني من التغير المناخي الذي أدى إلى زحف الكثبان الرملية للمساحات التي تعرضت للجفاف".