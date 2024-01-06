اكتشاف "تلاعب مثير" في تعيين العقود: رواتب بأثر رجعي من البلوغ الى المراهقة

2024-01-06 19:34:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب صلاح زيني، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن تعيين مراهقين في مؤسسات حكومية بخلاف كل الضوابط والتعليمات الرسمية.



وقال زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حربنا ضد الفساد في ديالى مستمر رغم الضغوط التي تفرضها جهات متنفذة من اجل اغلاقها بين فترة واخرى لكن بالمقابل هناك ملفات كثيرة ستحال للنزاهة قريبا جدا".

وأضاف، ان "احدى الملفات التي رصدناها هي وجود تلاعب في تعيينات تنمية الاقاليم وترك سجلات ديوان ديالى مفتوحة وبعد خروج النزاهة وتأكدها عقب ضبط المحاضر تم اغلاق الملف بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام رغم كل الادلة".

وتابع انه "تفاجئنا بان التعيينات التي صدرت قبل اسبوع من الانتخابات المحلية لاصحاب العقود كانت باعداد كبيرة جدا من الاسماء ممن كانوا في 2019 مراهقين واعمارهم 15-16 سنة"، متسائلا "كيف تم التعاقد معهم وكيف استلموا الان رواتب بأثر رجعي".

واشار الى ان "الملف كبير والنزاهة عليها واجب اطلاع الرأي العام بحقيقة ماجرى والجواب عن سؤال كيف يمكن التعاقد مع مراهقين ثم يجري صرف رواتب باثر رجعي لهم فيما بعد".

وكان العام 2019 قد شهد اجراء تعيينات بعقود باعداد كبيرة بالتزامن مع تظاهرات تشرين، والذين تم تكييفهم فيما بعد وفق القرار 315.