2024-01-06 19:52:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم", قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.

قائمة الأسعار، علما ان السعر الرسمي 132 ألف دينار:

100$=152,700 بغداد

100$=152,900 أربيل

100$=152,750 البصرة

100$=152,950 سليماينة

100$=152,950 دھوك

100$=153,050 کرکوك

100$=153,050 حلبجة

100$=152,900 موصل

100$=152,850 النجف

100$=152,900 الرمادي

100$=152,950 سماوة

100$=153,050 الناصرية

100$=152,900 كربلاء

100$=152,900 بعقوبة

100$=152,950 حلة

100$=152,950 الكوت

100$=152,900 الديوانية

100$=152,950 تكريت

100$=152,900 العمارة