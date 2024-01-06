"كرمنشاه" الإيرانية تسجل "الحصة الأكبر" من الصادرات إلى العراق بأكثر من ملياري دولار في 9 أشهر

2024-01-06 19:54:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة كرمنشاه الإيرانية علي أصغر عباس زاده، اليوم السبت، ان جمارك المحافظة الإيرانية كان لها الحصة الأكبر من الصادرات إلى العراق التي تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال 9 أشهر فقط من (السنة الإيرانية).

ونقلت وكالة مهر الايرانية، عن مدير عام جمارك كرمنشاه عباس زاده وترجمته وكالة شفق نيوز، انه "خلال 9 أشهر من العام الحالي (السنة الايرانية تبدأ من 21 آذار)، تم تصدير ما قيمته خمسة مليارات و720 مليوناً و253 ألفاً و666 دولاراً من البضائع"، لافتا الى ان "مجمل وزن الصادرات بلغ 14 مليونا و713 ألفا و472 طناً من الحدود البرية الإيرانية إلى العراق، منها صادرات بلغت مليارين و231 مليوناً 112 ألفاً و906 دولارات، بوزن 5 ملايين 495 ألفا 101 طن عبر جمارك كرمنشاه، وهي أكبر كمية سواء من حيث الوزن أو القيمة، بين جمارك البلاد بأجمعها".

وأضاف مدير عام جمارك كرمنشاه انه "من بين جمارك محافظة كرمانشاه، تمتلك جمارك برويز خان الحصة الأكبر بصادرات تبلغ 742 مليونا 373 ألفا و406 دولارات، وتأتي جمارك خسروي في المرتبة التالية بصادرات تبلغ 609 ملايين 188 ألفاً 816 دولارا"، لافتا الى أن "حصة تصدير جمارك سومار إلى العراق تبلغ 578 مليونا و259 ألف و100 دولار، فيما بلغت حصة تصدير جمرك شيخ صله وشوشمي إلى العراق 271 مليونا و70 ألفاً و346 دولاراً و30 مليوناً و221 ألفاً و238 دولاراً على التوالي".

وذكر عباس زاده أن "السلع التصديرية الرئيسية عبر منطقة الرقابة الجمركية في المحافظة هي حديد التسليح والحديد والبلاط والسيراميك والفواكه والخضروات وأحجار البناء ومنتجات الألبان وجميع أنواع المنتجات البلاستيكية والعبوات التي تستخدم مرة واحدة وغيرها".