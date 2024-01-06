طائرات تركية تغير على مواقع للعماليين في "قنديل"

2024-01-06 19:56:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي يوم السبت، بأن الطائرات التركية نفذت غارات جوية استهدفت معاقل تنظيم حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال قنديل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قمة جاسوساني التي تطل على ناحية بشدر التابعة لمحافظة السليمانية تعرضت للقصف دون معرفة الخسائر الناجمة عنه". في سياق متصل، أكد مصدر أمني أن قرى كلالة وزيو ني وكردوكسر في قضاء ماوت التي تتبع الى محافظة السليمانية تعرضت للقصف ما أسفر عن إلحاق أضرار بممتلكات الأهالي دون وقوع أي إصابات بين صفوف المدنيين.