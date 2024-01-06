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أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
2024-01-06 19:56:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم", اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.

قائمة الأسعار، علما ان السعر الرسمي 132 ألف دينار:

100$=152,700 بغداد

100$=152,900 أربيل

100$=152,750 البصرة

100$=152,950 سليماينة 

100$=152,950  دھوك

100$=153,050  کرکوك

100$=153,050  حلبجة

100$=152,900  موصل

100$=152,850  النجف

100$=152,900  الرمادي

100$=152,950  سماوة

100$=153,050  الناصرية

100$=152,900  كربلاء

100$=152,900  بعقوبة

100$=152,950  حلة

100$=152,950 الكوت

100$=152,900 الديوانية

100$=152,950 تكريت

100$=152,900 العمارة

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