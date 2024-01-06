أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
2024-01-06 19:56:57 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم", اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.
قائمة الأسعار، علما ان السعر الرسمي 132 ألف دينار:
100$=152,700 بغداد
100$=152,900 أربيل
100$=152,750 البصرة
100$=152,950 سليماينة
100$=152,950 دھوك
100$=153,050 کرکوك
100$=153,050 حلبجة
100$=152,900 موصل
100$=152,850 النجف
100$=152,900 الرمادي
100$=152,950 سماوة
100$=153,050 الناصرية
100$=152,900 كربلاء
100$=152,900 بعقوبة
100$=152,950 حلة
100$=152,950 الكوت
100$=152,900 الديوانية
100$=152,950 تكريت
100$=152,900 العمارة