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سعد معن وقائد عمليات بغداد.. برقية بترقية 6 ضباط الى رتبة فريق في الدفاع والداخلية

سعد معن وقائد عمليات بغداد.. برقية بترقية 6 ضباط الى رتبة فريق في الدفاع والداخلية
سعد معن وقائد عمليات بغداد.. برقية بترقية 6 ضباط الى رتبة فريق في الدفاع والداخلية
2024-01-06 20:08:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

- ترقية قائد القوة البحرية مازن كبيان الى رتبة فريق ركن


- ترقية قائد عمليات بغداد اللواء الركن وليد التميمي إلى رتبة فريق ركن 


- ترقية المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع إلى رتبة فريق


- ترقية الدكتور سعن معن المستشار الأمني لوزارة الداخلية إلى رتبة فريق


- ترقية مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات عزيز هاشم ثابت إلى رتبة فريق


- ترقية رئيس هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي عاطف السوداني إلى رتبة فريق

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