ضمنهم سعد معن.. برقية بترقية 6 ضباط الى رتبة فريق في الدفاع والداخلية
2024-01-06 20:10:12 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
- ترقية قائد القوة البحرية مازن كبيان الى رتبة فريق ركن
- ترقية قائد عمليات بغداد اللواء الركن وليد التميمي إلى رتبة فريق ركن
- ترقية المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع إلى رتبة فريق
- ترقية الدكتور سعن معن المستشار الأمني لوزارة الداخلية إلى رتبة فريق
- ترقية مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات عزيز هاشم ثابت إلى رتبة فريق
- ترقية رئيس هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي عاطف السوداني إلى رتبة فريق