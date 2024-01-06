هيئة الاستثمار توضح آلية فرز طلبات المتقدمين إلى شقق بسماية

2024-01-06 20:16:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ هندرين مكيأكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم السبت، عن استعداداتها لإجراء عملية جرد المنصة الإلكترونية لفرز طلبات شقق بسماية، لافتة إلى أن الآلية ستشمل 70 ألف وحدة سكنية.وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى فيحان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تستعد لإجراء عملية جرد للمنصة الإلكترونية لفرز الطلبات على شقق بسماية وتدقيقها وفق الخطوات وآلية التقديم".وأضاف فيحان، أن "وزير الأراضي والبنى التحتية الكوري الجنوبي سيقوم بزيارة مرتقبة مع رئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية إلى العراق للتفاوض حول ملحق العقد المزمع توقيعه بين الجانبين العراقي والكوري لإنشاء (70) ألف وحدة سكنية المتبقية من المدينة والتي شملت بالتقديم".وأشار، إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستقوم بتوزيع المتقدمين لشراء الوحدات السكنية في بسماية على شكل وجبات للمباشرة بالإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالوحدات السكنية".وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار فتحت باب التسجيل على الوحدات السكنية في مدينة بسماية عن طريق الرابط الإلكتروني واستكملت العدد المطلوب بما يقابله من وحدات سكنية تصل إلى (70) الفاً".