بمشاركة محافظات العراقية.. بازار نسائي للأعمال اليدوية في أربيل (صور)

2024-01-06 20:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، بازار للأعمال اليدوية بمشاركة مختلف المحافظات العراقية.

وقالت منظمة البازار اسراء الحبيبب لوكالة شفق نيوز، إن "البازار يختص بالاعمال اليدوية حيث يشارك فيها النساء والرجال ويعرضون الأعمال التي يصنعونها من أحجار كريمة وملابس مطرزة و شموع وغيرها".

واضافت ان "عدد المشاركين في البازار يصل الى 20 شخصا من مختلف المحافظات العراقية وذلك يساعد في تنمية و تطوير المشاريع الصغيرة للنساء خاصة ويتم اقامتها بشكل مستمر في مدينة اربيل".

ومن جانبها قالت ليال وهي أصغر مشاركة في البازار لوكالة شفق نيوز، "شاركت في هذا البازار مع والدتي و انا اختص بالرسم على الزجاج و الشموع حيث نقوم برسم الشناشيل البغدادية والزخرفة على الزجاج حيث يقبل عليها الناس".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البازار يستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة اربيل داخل أحد المولات التجارية في مدينة اربيل.