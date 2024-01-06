الوقف الشيعي يصدر تحذيرا بشأن "فتح باب التوظيف"

2024-01-06 21:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى ديوان الوقف الشيعي اليوم السبت كانون الثاني (6 كانون الثاني 2024)، فتح باب التعيينات او اطلاق درجات وظيفية على ملاكه، محذرا من الصفحات الابتزازية.

وقال الوقف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ظهر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي كتاب مزيف مفاده أن ديوان الوقف الشيعي قد فتح باب التعيينات، وفي الوقت الذي نستهجن فيه هذه الأساليب الاحتيالية الرخيصة فإننا ننفي صحة هذا الكتاب والموضوع جملة وتفصيلا".

وحذر الوقف المواطنين من "الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال من قبل ذوي النفوس الضعيفة الذين يعملون على ابتزاز المواطنين كما إننا نحتفظ بحقنا في ملاحقة هؤلاء المحتالين ومحاسبتهم وفق القانون".