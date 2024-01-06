2024-01-06 21:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن تلقي وفد إقليم كردستان الذي وصل إلى بغداد رسائل إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أربيل قبل يومين كانت تحمل رسالة من الإطار التنسيقي واستعدادا لإنهاء جميع المشاكل مع الإقليم".

وأضاف المصدر أن "قادة الإطار لا يريدون فتح جبهة جديدة من الخلاف مع إقليم كردستان، وبالتالي فأن هنالك إجماعا على المضي بإقرار تعديل الموازنة الذي يضمن حصة الإقليم، ولن يطول تصويت البرلمان بهذا الشأن".

وتتطلع حكومة اقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الاول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الاقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.

وفي وقت سابق، افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، بوصول وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد.