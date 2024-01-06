الإطار يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة 3 ملفات بشأن انتخابات مجالس المحافظات

2024-01-06 21:16:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعقد قوى الاطار التنسيقي الشيعي، يوم السبت، الاسبوع المقبل اجتماعا مهما لبحث 3 ملفات تتعلق بنتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مصدر في الإطار لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيكون بداية مهمة لحسم بعض النقاط الاولية وهناك خيارات عدة مطروحة من قبل قوى الإطار حول آليات تشكيل الحكومات المحلية وخارطة التحالفات ولكنها تنتظر الحسم في الاجتماع المقبل".

ورجح المصدر ان "مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية ستنطلق عمليا خلال مدة اقصاها 10 ايام".

وعقد قادة الإطار التنسيقي يعقدون مساء الثلاثاء الماضي اجتماع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة ملف تشكيل الحكومات المحلية وإمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين بعد تقييمهم، بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز.