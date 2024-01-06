2024-01-06 21:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم السبت، بأن لصوصا نفذوا عملية سطو على أحد المنازل وسرقوا مبالغ مالية ومجوهرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "لصوصاً اقتحموا منزلا اثناء خلوه من سكانه في منطقة (البو علكة) التابعة لناحية جديدة الشط (25 كم شمال غرب بعقوبة)، وتمكنوا من سرقة أموال ومصوغات ذهبية".

وتابع ان "دوريات امنية توجهت إلى محل الحادث بصحبة مفرزة من الادلة الجنائية في هبهب وتبين سرقة مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار عراقي ومصوغات ذهبية تقدر ثمنها بمبلغ أربعة ملايين دينار"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق الجناة.