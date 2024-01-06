"احرقوا الإطارات".. تظاهرة في سوق الشيوخ للمطالبة بتوفير الخدمات وتعبيد الطرق (فيديو)

2024-01-06 21:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم العشرات في محافظة ذي قار، اليوم السبت، تظاهرة بقضاء سوق الشيوخ، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من أهالي شارع المدارس بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار نظموا تظاهرة قطعوا خلالها طريقا رئيسياً وسط القضاء بالإطارات المحترقة.

وبين مراسلنا، أن المحتجين طالبوا الادارة المحلية بالقضاء وحكومة المحافظة بالاستجابة لمطالبهم بتوفير الخدمات وتعبيد الطرق واكسائها.