التربية توضح بشأن تكييف المناهج الدراسية للمراحل المنتهية

2024-01-06 21:26:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكيأوضحت وزارة التربية، اليوم السبت، الموقف بشأن تكييف المناهج الدراسية للمراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي).وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تصويت هيئة الرأي على تكييف المناهج تضمن إحالتها إلى لجنة تتشكل من المديرية العامة للمناهج، ومن خلالها تحدد المواد التي ستتم مراجعتها أو تكييفها بالنسبة للمراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي)".وأضاف السيد، أن "اللجنة ستدرس طلبات الحذف والمراجعة والتكييف، ووفقاً لعملها سوف تصدر تقريراً يتضمن المواد المحذوفة والتي تم تكييفها".وأوضح، أن "المواد التي سيتم حذفها ليست بالضرورة أن تكون مطابقة للأعوام السابقة"، مؤكداً، أن "كل ظرف له وضعه الخاص".وأعلنت وزارة التربية، الأربعاء الماضي، الموافقة على تكييف المناهج الدراسية للصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بحضور لجنة التربية البرلمانية، حصلت موافقة هيئة الرأي في وزارة التربية على تكييف المناهج الدراسية للصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط".وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة فنية وزارية عليا تختص بمراجعة المناهج للمرحلتين خلال سقف زمني محدد للإعلان عن تفاصيل التكييف قريباً".