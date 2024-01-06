الوقف الشيعي ينفي فتح باب التعيينات

2024-01-06 21:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفى ديوان الوقف الشيعي، اليوم السبت، فتح باب التعيينات.وقال الوقف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ظهر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي كتاب مزيف مفاده أن ديوان الوقف الشيعي قد فتح باب التعيينات".وأضاف، أنه "وفي الوقت الذي نستهجن فيه هذه الأساليب الاحتيالية الرخيصة فإننا ننفي صحة هذا الكتاب والموضوع جملة وتفصيلا".وحذر المواطنين من "الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال من قبل ذوي النفوس الضعيفة الذين يعملون على ابتزاز المواطنين كما إننا نحتفظ بحقنا في ملاحقة هؤلاء المحتالين ومحاسبتهم وفق القانون".