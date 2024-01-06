الشيخ الخزعلي والسيد عمار الحكيم يبحثان التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد

2024-01-06 21:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، التطورات الأمنية الأخيرة وموقف الحكومة من إنهاء وجود (التحالف الدولي) في البلاد.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، حيث عبّرا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للقصف الإرهابي الأمريكي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي، والإشادة بكلمة رئيس الوزراء التي دعا فيها إلى إنهاء وجود ما يُسمّى بـ(التحالف الدولي) في العراق، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية".وأكد الشيخ الخزعلي والسيد الحكيم- بحسب البيان- على" أهمية الإسراع بتشكيل مجالس المحافظات وضرورة اختيار شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة لإدارة المحافظات بما يحقق مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم وسرعة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تحقق تطلعات المواطنين وتساهم في تطوير مستوى التنمية والخدمات والإعمار".