المدمرة لابون تسقط مسيرة حوثية في البحر الأحمر

2024-01-06 22:08:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة القوات المركزية الامريكية، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، اسقاط طائرة مسيرة "حوثية" في البحر الاحمر قرب العديد من السفن التجارية.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "في 6 يناير/كانون الثاني، في حوالي الساعة 9:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، تم اسقاط طائرة بدون طيار ضمن مبدأ الدفاع عن النفس".

وبينت انها "انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران، من قبل سفينة يو إس إس لابون (DDG 59) في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر وعلى مقربة من العديد من السفن التجارية"، مشيرة الى انه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع اية إصابات أو أضرار".



