2024-01-06 22:46:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن توجيه شركات الوزارة بتهيئة اسماء الموظفين المستحقين لقطع الاراضي، للعمل مع الحكومات المحلية لتهيئة الاراضي.

وقال السواد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "موظفي القطاع النفطي يعملون ليلا ونهارا لادامة اقتصاد الوطن وتطويره وقد شهد القطاع النفطي تطورا كبيرا سيما في السنة الحالية بجهود جميع الموظفين"، مبينا انه "كان اخر انجازات الوزارة افتتاح وحدة التكرير الرابعة في مصافي الجنوب، اضافة لتدشين مشاريع عديدة وعليه من الواجب علينا العمل السريع لتهيئة الاراضي المناسبة لموظفينا".

واكد السواد ان "العمل جارٍ على توزيع الاربعين الف قطعة ارض التي تم استحصال الموافقات اللازمة لتوزيعها على موظفي القطاع النفطي بالبصرة، وتم توجيه شركات الوزارة باكمال هذا الملف خلال اجتماع عقدناه مع المدراء العامين لوزارتنا في اخر زيارة لنا الى المحافظة".



