استشهاد مقاتلين بالحشد متأثرين بجراحهما خلال التصدي لتعرض إرهابي بصلاح الدين

2024-01-06 22:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد مقاتلين في اللواء 22 بالحشد الشعبي متأثرين بجراحهما خلال التصدي لتعرض إرهابي شرق صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مقاتلين اثنين في الفوج الثاني باللواء 22 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة استشهدا متأثرين بجراحهما بعد إصاباتهما خلال التصدي لتعرض داعشي ارهابي شرق صلاح الدين."وكانت مجموعة من فلول داعش الارهابي هاجمت إحدى نقاط الفوج بمنطقة الزركة شرق محافظة صلاح الدين قبل أن تتصدى لهم القوة وتجبرهم على الفرار، وأسفرت العملية عن استشهاد مقاتلين وإصابة 3 آخرين بجروح.