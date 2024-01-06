2024-01-06 23:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميوصل منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم السبت ، إلى البحرين للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى العاشر من الشهر الحالي استعداداً لمنافسات البطولة الآسيوية 21 المؤهلة الى كأس العالم 2025 .وقال عضو اتحاد كرة اليد والناطق الرسمي باسمه كاظم كامل لوكالة الانباء العراقية (واع) : ان "منتخبنا الوطني وصل اليوم السبت إلى العاصمة البحرينية المنامة للدخول في معسكر تدريبي يستمر لحين انطلاق بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في البحرين في ال١١ من الشهر الحالي ".وأضاف: ان "المنتخب شارك في بطولة قطر التي اختتمت مؤخرا تحضيرا لبطولة اسيا ، وخسر مباراتيه امام قطر والجزائر وتغلب في مباراة ثالثة امام نادي الريان القطري" .ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الهندي في اولى مباريات التصفيات في الحادي عشر من الشهر الجاري والمنتخب الياباني في الثالث عشر من الشهر نفسه على ان يختتم مباريات التصفيات مع المنتخب السعودي في الخامس عشر من الشهر ذاته .وضمت قائمة اللاعبين كل من احمد مكي ومنتظر قاسم وحيدر الخفاجي وبدر الدين حمودي ووائل حافظ والأمير علي وماجد عبد الرضا وأحمد طارق ومصطفى بكري وجاسم غصاب محمد وعلي عبد الرضا ومحمد علي ومصطفى محمد وسجاد طالب وعلي عبد الكريم وأحمد خالد عدنان وأحمد مالك.