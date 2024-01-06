إصرار ايراني للإلتفاف على القوانين العراقية.. خبير: التصريحات السلبية لمسؤولي الدول المعاقبة ستعزز التجارة غير المشروعة

2024-01-06 23:28:05 - المصدر: وكالة تقدم

يصرّ بعض المسؤولين الايرانيين “الالتفاف” على القوانين التي يطبقها العراق الخاصة بالامتثال للتجارة الدولية ومنع تهريب الدولار الى بلدان تخضع لعقوبات اقتصادية دولية، ويرى خبراء في الاقتصاد ان تصريحات بعض المسؤولين الايرانيين تدفع باتجاه تعزيز التجارة غير المشروعة. وكان عضو غرفة التجارة الإيرانية – العراقية، حميد حسيني، قد أعرب عن أمله في استمرار الاتجاه الإيجابي …