أسايش أربيل تنفي وقوع "شجار دامي" بين عائلتين في "بنصلاوة"

2024-01-06 23:38:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت مديرية آسايش أربيل، يوم السبت، وقوع "شجار دامي" بين عائلتين في منطقة "بنصلاوة".

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العديد من القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي أوردت خبراً بحدوث شجار بين عائلتين في منطقة بنصلاوة بسبب مشكلة عائلية وهناك قتلى وجرحى"، موضحة ان "هذه الاخبار بعيدة كل البعد عن الحقيقة وليس لها أي أساس من الصحة".

وتابعت المديرية، "نقلت عدة قنوات تلك الاخبار وكما هي العادة في التضليل ونشر اخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة ومخالفة بذلك المهنية الصحفية".

وأفاد مصدر محلي في وقت سابق من يوم السبت، باندلاع اشتباكات مسلحة في أحد اقضية محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "الاشتباكات وقعت بين عائلتين في قضاء بنصلاوة بأربيل".

واضاف ان "شخصا قُتل جراء الاشتباكات".