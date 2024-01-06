تمهيدا لفروع أخرى.. جامعة طهران تفتتح فرعا لها في النجف العراقية

2024-01-06 23:42:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقّعت جامعة طهران وشركة دولية عراقية، اتفاقية تعاون بين بهدف إنشاء وتوسيع فروع جامعة طهران في العراق.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن رئيس جامعة طهران سيد محمد مقيمي قوله على هامش توقيع اتفاقية التعاون هذه في النجف: في هذه الاتفاقية النظام العلمي ونظام الدعم الإداري لهذا الفرع منفصلة عن بعضها البعض، بحيث تكون الشركة العراقية الدولية القابضة مسؤولة عن توفير المساحة المادية والدعم والمعدات، فضلا عن الأنشطة الإدارية للفرع، كما ستوفر جامعة طهران الأنظمة العلمية لهذا الفرع.

وذكر رئيس جامعة طهران أن التشاور الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد لعب دورا مهما في ترسيخ هذا التفاهم، وأضاف: بهذه الطريقة سنفتتح أول فرع لجامعة طهران في مدينة النجف الاشرف، وتدريجيا سيتم إنشاء فروع للجامعة في مختلف مدن العراق. وبالإضافة إلى ازدهار العلاقات العلمية بين البلدين، فلنشهد تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين إيران والعراق من خلال هذه الدبلوماسية العلمية.

وقد تم بناء المساحات المادية المتعلقة بالأنشطة الإدارية والتعليمية والمختبرية والبحثية والتكنولوجية والمساحات السكنية لفرع جامعة طهران في النجف من قبل هذه الشركة العراقية الدولية على أرض تبلغ مساحتها سبعة هكتارات وثلاثين ألف متر مربع.

وبناء على ذلك، قرر أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم إجراء التغييرات والتجهيزات اللازمة وفقا لمعايير جامعة طهران والحصول على التصاريح القانونية من المؤسسات العراقية.