ريال مدريد يعبر أراندينا إلى ثمن نهائي كأس الملك

2024-01-07 02:28:01 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز ريال مدريد على أراندينا، بثلاثية لهدف، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.وسجل لريال مدريد، خوسيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وإبراهيم دياز في الدقيقة 55، ورودريجو (90+1)، بينما أحرز لأراندينا ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه بالدقيقة (90+3).بهذا الانتصار حسم ريال مدريد تأهله لثمن نهائي البطولة، وتفادى المفاجآت المعتادة.