رقم مميز لجولر في أول ظهور مع ريال مدريد

2024-01-07 07:22:11 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد، رقما مميزا، بتواجده في التشكيل الأساسي للميرنجي، خلال مواجهة أراندينا، ضمن منافسات دور 32 لكأس ملك إسبانيا والتي انتهت لصالح فريقه بثلاثة اهداف لواحد.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جولر الذي شارك أساسيا ضد أراندينا في كأس ملك إسبانيا، أصبح ثالث لاعب تركي يظهر بقميص ريال مدريد في مباراة رسمية.وسبق أردا جولر، حميد ألتينتوب، الذي شارك في 12 مباراة، ونوري شاهين (10 مباريات).وعانى جولر من لعنة الإصابات، فور إتمام انتقاله لصفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وتمني الجماهير نفسها بمتابعة اللاعب التركي، الذي تمتع بإشادة زملائه، حيث وصفه جود بيلينجهام بالظاهرة، قائلا "جولر ظاهرة، نراه في التدريبات ونحن سعداء به".