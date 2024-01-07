نابولي يصارع ميلان على صخرة برشلونة

2024-01-07 07:54:22 - المصدر: واع

متابعة – واعذكر تقرير صحفي، أن نابولي يتطلع لضم أحد مدافعي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.ويتعلق الأمر بالفرنسي كليمنت لينجليت الذي يلعب لصالح أستون فيلا، على سبيل الإعارة من برشلونة، حتى نهاية الموسم الحالي.وارتبط اسم لينجليت بالكثير من الأندية على غرار ميلان، خلال الميركاتو الشتوي.وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن نابولي تواصل مع برشلونة، من أجل ضم لينجليت.واشترط نابولي على برشلونة، إنهاء إعارة لينجليت لأستون فيلا، وقدوم اللاعب للفريق الإيطالي في كانون ثان الحالي.وترددت أنباء قوية، حول إمكانية رحيل لينجليت عن أستون فيلا، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة بشكل أساسي.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في مشاركة لينجليت في عدد كبير من المباريات، حتى تزيد قيمته السوقية، من أجل بيعه بسعر جيد.