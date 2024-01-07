2024-01-07 09:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاحد (7 كانون الثاني 2024)، عدم مناقشته للاسماء المرشحة لمناصب المحافظين للحكومات المحلية، مشيرا الى ان قوى الاطار تركز على حصص كل تكتل سياسي من المحافظات والية الترشيح، ولانركز على الاسماء حاليا.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار التنسيقي حتى الساعة لم تناقش ملف طرح الأسماء لغرض مناصب المحافظين بكافة الحكومات المحلية، والمناقشات تجري حول الية الاختيار وكيفية الترشيح بعيدا عن طرح الأسماء".

وبين الهلالي ان "الاتفاق على الالية وطريق الترشيح، سوف تسهل عملية اختيار المحافظين، واكيد بعد الاتفاق على ان تكون المحافظة الفلانية للكتلة الفلانية سوف يسهل عملية طرح الأسماء"، معتبرا ان "جميع قوى الاطار ليس لديها أية تحفظات على أي اسم يطرح ما دام هناك اتفاق مسبق على الية الترشيح والطريقة".

وحصلت قوى الاطار التنسيقي على اغلبية المقاعد والمراكز الاولى في 7 محافظات من اصل 15 محافظة، فيما تشهد قوى الاطار خلافات واختلافات بين فريقين، الاول يريد تغيير جميع المحافظين بلا استثناء، والاخر يريد الابقاء على المحافظين "الناجحين".