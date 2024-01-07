العراق يتخطى السعودية بالصادرات النفطية الى امريكا

2024-01-07 09:36:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.909 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار مليون و37 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.872 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 239 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 141 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 380 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,796 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 952 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من البرازيل بمعدل 305 آلاف برميل يومياً، ومن ثم ليبيا بمعدل 171 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من السعودية بمعدل 139 الف برميل يوميا ،ومن كولومبيا بمعدل 129 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 95 ألف برميل يوميا ، ومن الإكوادور بمعدل 83 ألف برميل يوميا ، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا".