المصرف الأهلي العراقي يعلن البدء بتوطين رواتب موظفي كوردستان

2024-01-07 10:02:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الأحد، الانضمام لمبادرة "حسابي" التي أطلقتها حكومة كوردستان، والبدء بتوطين رواتب موظفي الإقليم، مؤكدا توفير وسيلة آمنة ومناسبة لدفع الرواتب وإتاحة قروض وتسهيلات مالية واسعة.

وقال المصرف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اختياره كواحد من المصارف المشاركة في مبادرة "حسابي" يعكس الثقة الكبيرة التي توليها حكومة كوردستان للمصرف، بفضل تقديمه خدمات مصرفية عالية الجودة وقدرته على الفهم الشامل والعميق لاحتياجات عملائه من الأفراد والشركات، وسعيه المستمر لتوفير تجربة مصرفية لا تضاهى لهم مع عمله الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال تعزيز الشمول المالي ودعم التوجهات الحكومية في رحلة التحول الرقمي.

وأوضح ، أن "المصرف الأهلي العراقي يعمل ضمن هذه المبادرة على تغطية احتياجات الموظفين الحكوميين في الإقليم عبر توفير خدمات متنوعة تشمل؛ خدمات القروض وخدمات حساب التوفير وحساب (زناكين)، بالإضافة إلى استخدام التطبيق البنكي بكافة مميزاته والاستمتاع ببرامج الخصومات التي يقدمها المصرف".

وعلى صعيد خدمات القروض، أكد المصرف، "توفير العديد من التسهيلات الائتمانية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء مبادرة (حسابي) بأسعار فائدة مناسبة وشروط سداد ميسرة، فيما تتيح حسابات التوفير وحساب زناكين في المصرف"، مبينا أن "ذلك يمنح الفرصة للموظفين للتخطيط لمستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية بطريقة مستدامة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المزايا والمتمثلة في دخول مجاني إلى القنوات المصرفية الإلكترونية، كما يمكن للعملاء الاستفادة من التطبيق البنكي لإدارة حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة وأمان، وإجراء عمليات التحويل والدفع ومراقبة الرصيد والاستفادة من خدمات الخصومات والعروض الحصرية التي يقدمها المصرف".

وبحسب بيانه، فإن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.