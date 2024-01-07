اليوم.. سبع مواجهات في الجولة الـ 9 من صالات المحترفين

2024-01-07 10:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

تقام اليوم الأحد، سبعة لقاءات ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كرة الصالات للمحترفين، إذ ستكون قاعة الشباب مسرحاً لثلاثة منها.

اللقاء الأول سيجمع آليات الشرطة وضيفه نينوى تعقبه مقابلة القوة الجوية وأمانة بغداد، ويجمع اللقاء الثالث الوصيف الحالي للمسابقة الشرطة ومتحديه المصافي، أما المباراة الرابعة، فيلتقي المتصدر نفط البصرة جاره بلدية البصرة.

وفي بقية مباريات اليوم يلعب أيضاً غاز الجنوب والشباب البصري في قاعة المعهد الفني، والحشد الشعبي مع نظيره الموارد المائية في قاعة الحكيم، ويحل نفط الوسط ضيفاً على الشرقية في قاعة الشهيد ميثم، وسيكون الدفاع الجوي في حالة انتظار بهذه الجولة.