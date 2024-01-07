مركز اقتصادي يدعو لضبط وضع الأفران والمخابز

2024-01-07 10:14:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد، دعوة للحكومة العراقية والجهات الأمنية والرقابية المعنية بمكافحة الغش التجاري لضبط وضع الأفران والمخابز.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المركز سجل عبر متابعته للمواطنين وجود حالات غش تجاري، حيث يباع الخبز والصمون في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراماً للقطعة الواحدة، فضلاً عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الطحين غير صالحة للاستهلاك من ناحية الجودة أو تاريخ الصلاحية".

ودعا، الى "تنفيذ عمليات تفتيش دورية للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري"، مبيناً أن "الحكومة تبيع الطحين والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة وتوفر نوعيات حنطة محلية ومستوردة بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياساً بأسعارها في دول الجوار والعالم".

وأشار، إلى أن "البنك المركزي العراقي أتاح للتجار شراء الدولار بالسعر الرسمي لأغراض توريد المواد الغذائية وهو ما يقطع الطريق أمام من يحاول رفع أسعار الطحين وبقية السلع الأساسية".

ولفت الحلو، إلى "وجود تحسن نسبي في نوعية السلة الغذائية، ومفردات البطاقة التموينية مقارنة بالسنوات السابقة"، موجهاً الدعوة "لوزارة التجارة والجهات المعنية في قسم الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تتولى مهام المراقبة ومتابعة الأفران والمخابز الى الاستمرار بالحملات الدورية لمتابعة الأسعار وجودة ما ينتج في المخابز والأفران وكذلك في المحال والمصانع التجارية لضمان جودة المنتجات".