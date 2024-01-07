2024-01-07 10:14:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، بانطلاق عملية أمنية في بساتين المخيسة شمال شرق محافظة ديالى، بعد صربات جوية نفذتها طائرات الـ f 16 العراقيّة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوات أمنية مشتركة بدات بالتوغل الى عمق بساتين المخيسة (25 كم شمال شرق بعقوبة) من 3 محاور باسناد الجهد الاستخباري للكشف عن 3 مواقع قصفت من قبل طائرات f16 العراقية في ساعة متاخرة من مساء يوم امس".

واضاف، إن" القصف شمل 3 مضافات داعشية وسط انباء اولية بان امير داعش في حوض الوقف و3 من معاونيه قتلوا بالضربات التي كانت قوية جدا وجرت في 3 مواقع منفصلة ضمن المخيسة وبساتين قرى قريبة منها".

واشار المصدر الى ان" القصف لبساتين المخيسة هو السادس من نوعه على مدار 30 شهرا وهي تشمل خلايا داعشية ومضافاتها بعد رصد جوي".