راصد جوي يتوقع طقس اليومين المقبلين في العراق: لا توجد موجة برد

2024-01-07 10:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، استمرار صفاء الأجواء خلال اليومين المقبلين في العراق.

ونفى الزيادي لوكالة شفق نيوز، "وجود موجة برد شديدة"، وقال "سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة بفارق درجتين مئويتين ببعض الأماكن".

وتوقع أن "تسجل درجات الحرارة في وسط وشمالي البلاد الصغرى 5 درجات مئوية فجراً في المدن الوسطى والشمالية، والحرارة العظمى (17/ 19) نهاراً، بينما جنوب البلاد أعلى بالمعدل وأجواء مقاربة".

وتابع الزيادي، "ربما تعود الأمطار بشكل متوسط إلى شديد فجر الأربعاء المقبل حيث تستمر بشكل متنقل حتى نهاية الأسبوع، وتكون أكثر تأثيرا في الأقسام الشمالية وأجزاء وسط وشرق البلاد".

وأمس الأحد، قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، إن منخفضين جويين ستتعرض له البلاد خلال الأسبوع الجاري مما سيؤدي إلى تساقط الأمطار في إقليم كوردستان، وفي مناطق وسط وغربي العراق.